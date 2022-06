De Paul, gesto romantico per la fidanzata Tini dopo la Finalissima

Rodrigo De Paul non si nasconde più. Dopo aver vinto la Finalissima con la sua Argentina il calciatore si è reso protagonista di un gesto romantico nei confronti della nuova fidanzata, la cantante e attrice Tini Stoessel. “Lasciatemi mandare un grande bacio alla mia famiglia, a mia madre, ai miei figli, a tutte le persone che stanno dall'altra parte. A mia nonna, alla mia ragazza, a tutti. Grazie per esserci sempre", ha affermato il giocatore a bordo campo. Una dichiarazione che ha mandato in fibrillazione tutti i fan della coppia. La risposta dell'artista non si è fatta attendere...