Carlo Ancelotti, il figlio Davide ha sposato Ana Galocha

Davide Ancelotti , vice allenatore del Real Madrid , ha sposato Ana Galocha , artista spagnola da cui ha avuto i suoi due figli nati nel 2019. La cerimonia è avvenuta in Spagna lo scorso venerdì 10 giugno . Alle nozze hanno partecipato tanti amici e familiari. La primogenita di Carlo Ancelotti, Katia, ha dedicato un bel post su Instagram per la coppia di neo sposi. A seguire è arrivato sempre via social anche il messaggio della sposa: " Un'emozione indescrivibile ". Ana ha scelto di condividere con i suoi fan alcune foto del giorno del matrimonio.

La dedica di Katia Ancelotti

Dopo aver condiviso uno scatto dei due sposti, Katia Ancelotti ha scritto a commento: "Perché quando l'amore non muore, uccide. Perché l'amore che uccide non muore mai", con la data del 10 giugno scorso. Davide e Ana si sono giurati amore eterno dopo otto anni di fidanzamento, coronata poi dall'arrivo dei gemelli. Il matrimonio è avvenuto a Siviglia, città natale della sposa, in una finca del diciassettesimo secolo. Presenti alla cerimonia diversi giocatori del Real Madrid, tra cui Bayern, Everton ed il centro campista del Napoli Fabian Ruiz. Il 32enne è vice del padre nella panchina del Real Madrid. Carlo Ancelotti è un allenatore da record: unico ad aver vinto il titolo nei cinque grandi campionati europei (in Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra) e il primo a essere arrivato in cinque finali di Champions.