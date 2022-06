De Paul e la fidanzata Tini: il sorprendente commento dell'ex moglie

Rodrigo De Paul e la nuova fidanzata Tini Stoessel , conosciuta in Italia per la serie tv Violetta, sono ufficialmente usciti allo scoperto. Insieme dallo scorso autunno il calciatore e la cantante e attrice sono innamorati pazzi. Solo un anno fa il giocatore dell'Atletico Madrid ha chiuso il suo matrimonio con Camila Homs, dalla quale ha avuto i figli Francesca e Bautista. Dopo mesi di silenzio la modella ha parlato della sua separazione: archiviato De Paul ha lasciato la Spagna ed è tornata a vivere nel suo paese natale.

Il rapporto oggi tra De Paul e l'ex moglie

"Amo vivere in Argentina perché posso godermi la mia famiglia, un'opportunità che non ho avuto per molti anni", ha dichiarato al programma tv Socios del espectaculos. Sul legame con l'ex marito Camila Homs, che ha abbandonato la carriera da modella per seguire De Paul, ha precisato: "Abbiamo un dialogo diretto, cordiale, per il bene dei nostri figli. I nostri avvocati si stanno occupando della separazione dei beni".

Il commento di Camila Homs su Tini

Nel corso dell'intervista a Camila Homs è stato impossibile non chiedere di Tini Stoessel. "Non ho intenzione di parlarne", ha precisato l'ex moglie di De Paul. Successivamente, però, ha elogiato il talento dell'ex star Disney: "Mi piace la sua musica, è orecchiabile, ha canzoni molto buone". Poi ha aggiunto: "Innamorarmi di nuovo? Non so, non credo in questo momento". Smentita quindi la presunta relazione con il regista televisivo Nacho Lecouna, con il quale Camila è stata avvistata nell'ultimo periodo.