Allegri denuncia l'ex ma lei si difende: "Non si può fare figli e figliastri"

È ufficialmente guerra tra Max Allegri e l'ex compagna Claudia Ughi. I due, che sono stati insieme per tredici anni, hanno un figlio in comune, il piccolo Giorgio nato nel 2011. Di recente l'allenatore della Juve ha accusato la madre del suo bambino di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Allegri ha querelato la Ughi: a detta dello sportivo l'ex avrebbe usato per sé o per i suoi prossimi congiunti gran parte delle somme da lui versate esclusivamente per il figlio. Tra le spese contestate la retta universitaria della figlia della donna, nata da una relazione precedente a quella con il mister bianconero, e l’acquisto di una casa a Livorno.