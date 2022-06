De Paul: l'ex chiede un cifra shock per il mantenimento dei figli!

Camila Homs, l'ex compagna di Rodrigo De Paul, pretende un assegno piuttosto sostanzioso dal giocatore dell'Atletico Madrid. Stando a quanto spifferato dai giornalisti argentini nella trasmissione tv Socios del Espectaculo la modella avrebbe chiesto al calciatore ben 30mila euro al mese! Secondo i beninformati lo sportivo non si aspettava una cifra del genere ma Camila ha le idee chiare: avrebbe precisato, tramite i suoi legali, che la sua richiesta non è negoziabile. Per la Homs tutto ciò è necessario per il mantenimento dei figli avuti da De Paul - Francesca e Bautista, che hanno rispettivamente 3 e 1 anno - ma pure il giusto compenso per aver messo da parte la sua carriera. Per seguire Rodrigo in Europa la Homs ha rinunciato a diverse occasioni importanti.

Le altre richieste dell'ex moglie di De Paul Oltre ad un assegno mensile di 30mila euro, da elargire fino alla maggiore età dei due bambini, l'ex di Rodrigo De Paul vorrebbe 600 euro extra per ogni trasferta in Europa, da fare con i figli ogni 45 giorni. Per il viaggio De Paul dovrebbe inoltre provvedere ad acquistare dei biglietti aerei in business class e prenotare un hotel a 5 stelle per il soggiorno della sua famiglia. In più Camila Homs avrebbe chiesto un auto a chilometro zero da sostituire ogni due anni più un appartamento a Puerto Madero, una delle zone più belle ed esclusive di Buenos Aires. La donna, dopo la rottura con De Paul, ha deciso di lasciare la Spagna e tornare a vivere in Argentina. Persone vicine a Rodrigo assicurano che l'ex Udinese non sarebbe intenzionato a soddisfare tutte queste richieste e pertanto sarebbe pronto a dare del filo da torcere all'ex in Tribunale.