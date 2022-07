Balotelli fa sul serio: la figlia ha conosciuto la nuova fidanzata Francesca

Vacanze in Sardegna per Mario Balotelli. Il giocatore è stato pizzicato dai paparazzi di Diva e Donna insieme alla figlia Pia e alla fidanzata Francesca Monti. Quest'ultima è entrata nella vita dell'attaccante solo qualche mese fa ma la storia si è rivelata fin da subito importante. Per questo Super Mario non ha avuto remore a far conoscere la nuova compagna alla sua primogenita. Nelle immagini le due sembrano andare molto d'accordo anche se Pia ha un feeling speciale soprattutto con il papà. I due giocano in acqua e si divertono, complici e sorridenti, sotto lo sguardo vigile di Francesca.