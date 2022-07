Dani Osvaldo in Italia rivede le figlie: è ancora guerra con l'ex

Dani Osvaldo di nuovo in Italia per risolvere la disputa legale con l'ex compagna italiana Elena Braccini. La donna ha accusato l'ex calciatore di essere un padre assente sia dal punto di vista umano sia da quello finanziario. Nonostante la bagarre in Tribunale l'ex di Roma e Fiorentina ha condiviso su Instagram un post con le sue figlie, Maria Helena e Victoria. Nell'immagine si vede anche Gianinna Maradona, fidanzata con Dani da circa un anno. "Le donne della mia vita", ha commentato Osvaldo, che ha trascorso una giornata al mare con le bambine cercando di ricucire un rapporto.