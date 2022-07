Ilaria D'Amico torna finalmente in tv: "Buffon mi ha detto che..."

Tutto pronto per il ritorno di Ilaria D'Amico in tv. Il prossimo 6 ottobre la giornalista e conduttrice debutterà al timone di Che c'è di nuovo, inedito format in onda su Rai Due ogni giovedì sera. Un programma di informazione dove, come spiegato da Ilaria a Il Giornale, "racconteremo il nuovo, cioè il fatto più importante della settimana, attraverso diversi tipi di linguaggio: reportage realizzati in modo da far emergere contraddizioni sui temi politici, sociali ed economici più caldi; monologhi fatti da personaggi sorprendenti; interviste e incontri con persone che hanno idee e pensieri lontani dal sentire comune. Il tutto lasciando parlare gli ospiti senza interruzioni e sovrapposizioni".

La reazione di Buffon

Cosa hanno detto Gigi Buffon e figli di questo ritorno in tv della compagna? "Sono stati molto contenti che tornassi a lavorare dopo un anno e mezzo in cui mi hanno avuto costantemente presente in casa... Ma sono totalmente schierati con me, supporter delle mie scelte professionali e questo mi fa sentire bene. Le nuove avventure sono sempre entusiasmanti nonostante tutti i rischi che comportano", ha affermato Ilaria D'Amico, felice di aver lasciato il suo lavoro per qualche tempo per dedicarsi alla famiglia. "Anni bellissimi. E non mi mancava per nulla la conduzione perché dopo 23 anni di lavoro ininterrotto avevo proprio sentito l'esigenza di fermarmi per logiche familiari", ha assicurato.