Theo Hernandez, insulti a Zoe Cristofoli: "Con quelle cosce..."

Lady Hernandez vittima di body shaming. Da qualche tempo Zoe Cristofoli viene insultata pesantemente sui social network per via dei chili in più accumulati durante la sua prima gravidanza. La scorsa primavera l'influencer e tatuatrice ha dato alla luce il piccolo Theo Junior. "Sei pronta per giocare anche tu con quelle cosce", ha scritto un utente commentando uno scatto in cui Zoe indossa solo una camicia.