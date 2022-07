Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, il figlio Tommaso si è laureato a Londra

Tempo di festeggiamenti a casa di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi : si è laureato il figlio Tommaso . L'importante traguardo è stato raggiunto dal ventunenne presso l'Università di Westminister a Londra, dove ha concluso un percorso di studi in business dei media. Per festeggiare l'importante tappa degli studi del giovane figlio del tecnico dell'Inter, sono arrivate nel Regno Unito la madre Alessia e la sorella Mia Facchinetti (che Alessia ha avuto dalla relazione con Francesco Facchinetti), nonché i nonni Eugenio e Antonietta. La showgirl ha documentato con alcuni scatti e video i momenti salienti della cerimonia finale nonché dei successivi festeggiamenti.

Mia Facchinetti ruba la scena

Se nelle foto condivise sui social da Alessia Marcuzzi non vi è traccia di Simone Inzaghi (attualmente sposato con Gaia Lucariello, con cui intercorrono buoni rapporti) né dell'attuale partner della presentatrice, Paolo Calabresi Marconi, l'attenzione degli utenti social è tutta per la piccola Mia, che con la sua bellezza rapisce e incanta. Tommaso è apparso elegantissimo in un completo grigio con giacca doppiopetto e cravatta.