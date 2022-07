Dybala e Oriana: la richiesta inaspettata dei suoceri!

Messaggio dall'Argentina per Paulo Dybala. I genitori di Oriana Sabatini, fidanzata del nuovo calciatore della Roma da ormai quattro anni, hanno espresso pubblicamente il desiderio di diventare nonni. Catherine Fulop, la suocera di Dybala, ha condiviso sul suo account Instagram una foto col marito Osvaldo Sabatini e una bambina. "Non vedi l'ora di diventare nonno, vero?", ha scritto. Non è la prima volta che la Fulop, nota attrice venezuelana, rivolge una richiesta del genere alla figlia e al genero. Già qualche mese fa, in gara a Masterchef Celebrity, aveva confidato: "Se mi piacerebbe cucinare per i miei nipoti? Certo, mi piacerebbe! Sto imparando proprio per questo. Ho bisogno di una gioia in questa fase della mia vita, sarà una gioia". Richiesta alla quale Dybala e Oriana non hanno mai replicato: la coppia, tra foto bollenti e dichiarazioni d'amore, non ha ancora parlato apertamente della voglia di mettere su famiglia.