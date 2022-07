Jessica Immobile, cresce l'attesa per il quarto figlio: "7 mesi di noi"

ROMA - Jessica Melena e Ciro Immobile sono in attesa del quarto figlio, che dovrebbe nascere a ottobre. La moglie del centravanti della Lazio non sembra stare più nella pelle e ha pubblicato proprio oggi un post sul proprio profilo Instagram per celebrare il settimo mese di gravidanza, con una foto in piscina e la didascalia: "7 mesi di noi due piccolino". Sotto la foto sono arrivati subito numerosi commenti di affetto e di auguri da parte dei suoi follower, tra i quali anche quello dell'amica Chiara Nasti, compagna di Mattia Zaccagni.