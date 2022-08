Balotelli e quella frase sospetta: con Francesca è già finita?

Tempo di riflessioni per Mario Balotelli. Il giocatore dell' Adana Demirspor ha condiviso su Instagram un pensiero romantico che ha sorpreso davvero tutti. "L’amore è ciò che ti fa tirare fuori il meglio dell’altro, non è solo un sentimento“, ha scritto. A quanto pare l'ultima storia d'amore ha cambiato parecchio Super Mario. Da qualche mese, più precisamente da novembre 2021, Balotelli è legato a Francesca Monti, di professione cameriera. Di recente, però, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram.

Balotelli e il mistero social

Solo una settimana fa Balotelli ha commentato l'ultima foto sexy della fidanzata: "My porno baby". "Scemo", ha risposto divertita Francesca. Qualche giorno dopo è apparso un messaggio sospetto da parte di un utente - "Hai preso in giro Mario" - al quale i diretti interessati non hanno mai replicato. Crisi passeggera o vera e propria rottura? Nell'ultimo periodo si è parlato più volte di matrimonio per lo sportivo e la sua dolce metà, che agli inizi di luglio ha pure conosciuto Pia, la figlia che Mario ha avuto nel 2012 dall'ex compagna Raffaella Fico.