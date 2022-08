Icardi finge di essere in vacanza con Wanda Nara ma il video è fake!

Mauro Icardi sta facendo di tutto per smentire la presunta crisi con Wanda Nara di cui tanto si parla in questi giorni. Dopo il vocale dell'imprenditrice, diffuso da una tv argentina, l'ex attaccante dell'Inter si è scagliato contro chi inventa "certe cose sulla mia vita privata". Ha poi cambiato di nuovo la sua immagine del profilo optando per una in cui bacia appassionatamente la sua dolce metà. Per finire ha condiviso un video in cui compare insieme alla moglie-agente.

La gaffe di Mauro Icardi "L’intenzione, nemmeno troppo velata, è quella di suggerire che mentre in tutto il mondo impazzano le voci circa l’imminente divorzio, lui e la moglie sono insieme in vacanza. Più innamorati che mai", fa sapere Fanpage, che per prima ha notato che quel filmato condiviso da Icardi non è attuale ma risale a qualche mese fa. "Anche con la didascalia Mauro prova a fare il verso a coloro che hanno parlato di separazione. “Che discorso sensato”, scrive il campione, suggerendo così che il video in cui compare accanto alla moglie basterebbe a smentire la rottura. E avrebbe anche ragione, se il video fosse recente. Così non è. Il filmato in questione, infatti, è stato girato due mesi fa durante il viaggio in Africa che la coppia si è concessa all’inizio di giugno", aggiunge il portale.