Buya Turay si sposa ma non può andare alle sue nozze: il colpo di genio

Buya Turay 'assente' alle sue nozze

Il giocatore non si è certo arreso e ha messo in pratica un vero e proprio colpo di genio: ha mandato sull'altare il fratello! "Ci siamo sposati in Sierra Leone il 21 luglio", ha detto l'omo al Bild, quindi ha aggiunto: "Ma non c’ero perché il Malmö mi ha chiesto di andare in Svezia prima. Quindi abbiamo fatto le foto in anticipo, così sembrava che fossi lì, ma in realtà quel giorno non c'ero. C’era mio fratello a rappresentarmi al matrimonio vero e proprio". I due coniugi non si sono ancora visti: "È una situazione estremamente curiosa. L'ho sposata ma non l'ho ancora vista dopo la celebrazione del matrimonio. Stiamo lavorando affinché possa raggiungermi il prima possibile".