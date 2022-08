Wanda Nara e il divorzio, il messaggio furioso di Icardi

Le parole di Mauro Icardi

"Smettetela di inventare cose, la decisione di non convocarmi è stata puramente tecnica. Non mi sono assentato per problemi personali perché non ne ho e ho rispettato tutti gli allenamenti. Il calcio continua a essere la mia priorità e il lavoro per cui mi pagano", ha dichiarato Icardi su Instagram. facendo chiarezza sulla sua esclusione dai convocati del Psg per la prima di campionato. Poi ha chiosando attaccando il becero gossip riguardanti la crisi con la sua consorte: "Quello che non tollerero è che persone incompetenti e maliziose cerchino di screditarmi". Ed ancora: "Risparmiate tempo e prima di scrivere e nascondervi dietro uno schermo o un giornale, informatevi sulla realtà . Se oggi vado ad Ibiza con la mia famiglia è perché nel mio lavoro ci hanno dato dei giorni liberi e ognuno li trascorre come vuole e con chi vuole, scegliendo il proprio destino".