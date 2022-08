Ilaria D'Amico: la crisi con Buffon, il matrimonio e la famiglia allargata

In una lunga intervista rilasciata al settimanale F, Ilaria D'Amico ha parlato del suo rapporto con Gigi Buffon , che va avanti dal 2014. Nei mesi scorsi si è vociferato di una crisi di coppia ma la giornalista ha assicurato che non ci sono mai stati problemi con l'ex portiere della Juve. "Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero – ha spiegato la conduttrice-. Eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto che ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata".

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico non sono ancora sposati ma da tempo si chiamano marito e moglie . "Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: "Facciamolo quando smetto di giocare". E io: "Guarda che non intendo sposarmi con il bastone", ha confidato la D'Amico, che presto tornerà in tv, con un nuovo programma su Rai Due dopo alcuni anni lontana dalla televisione. "Gigi è un uomo molto generoso: quando è arrivata la proposta Rai mi ha detto: "Ti vedo riaccesa, vai, è la cosa giusta". Ma so che per lui questi anni sono stati belli e più facili. Sapere che ci sono, riuscire a vivere un po' di quotidianità. Per noi è quasi impossibile quando lavoriamo entrambi. Anche il lockdown per noi era stato un momento magico".

Buffon e la passione per il calcio

A differenza di altri colleghi Gigi Buffon non ha alcuna intenzione di dire addio al pallone. A tal proposito la sua compagna ha ammesso: "Sta benissimo, ha una capacità di autoconservazione incredibile. Si nutre dell'entusiasmo del pubblico. Lui adesso si sente ancora calciatore, è bravo a normalizzare gli umori della squadra , si sporca le mani senza fare il maestrino. Anche se a volte ridiamo perché gli capita spesso di giocare con i figli dei suoi amici ed ex colleghi: vedi Thuram e Chiesa". Ilaria D'Amico ha aggiunto: "Ogni tanto mi chiede: "Ha ancora senso per la famiglia?". È vero che non è facile stare tutti vicini per una tribù come quella che abbiamo, ma penso che il nostro legame sia così forte proprio perché ci siamo messi tutti e due d'impegno per fare in modo che succedesse il più possibile".

"Una famiglia complicata da gestire"

"Io e Gigi abbiamo una famiglia complicata da gestire - ha poi ricordato Ilaria D'Amico - dal lunedì al giovedì vivo in una città e nel weekend stiamo a Parma dove Gigi gioca e dove abbiamo messo su casa. Se poi ci metti che due figli vanno a scuola a Torino e due a Milano...". Nessun accenno a Alena Seredova, ex moglie di Buffon, che di recente ha rivelato sui social network di non aver alcun tipo di rapporto con la D'Amico mentre spesso sente telefonicamente l'ex suocera.