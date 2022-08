Zoe Cristofoli e l'annuncio su Instagram: "Alcune persone non meritano..."

Zoe Cristofoli ha sorpreso tutti pubblicando nelle scorse ore una Instagram story inaspettata. Un avviso che la compagna di Theo Hernandez ha voluto indirizzare ai suoi follower e dove si legge: "Tra ieri e oggi ho bloccato tantissimi account , preferisco levare la gente che mi segue piuttosto che averne di più". Quindi ha precisato: "Alcune persone non meritano di vedere le mie cose h24 dal loro accountquindi che almeno faticassero per farsene uno fake".

Zoe Cristofoli contro l'odio sui social

Poi ha proseguito parlando della piattaforma di condivisione: "Instagram è ormai pieno di fake, in tutti i sensi....Troppe cattiverie, messaggi inondati di schifezze. Negatività a livelli altissimi". La Cristofoli ha concluso con: "Quindi senza rancori, arrivederci e grazie. Sicuramente se in questi 6 anni ho fatto cose stupende è solo grazie a chi mi apprezza davvero. E i grazie non saranno mai abbastanza".