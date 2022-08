Neymar si è separato da Bruna Biancardi: la conferma sui social

Neymar è tornato a far parlare di sé non più per i cinque gol messi a segno nelle tre partite ufficiali finora disputate dal Paris Saint Germain , ma perché pare sia stata confermata la separazione dalla sua compagna Bruna Biancardi . A riferirflo è stato l'influencer brasiliana sui social network dopo le insistenti voci che si rincorrevano da giorni relative ad una crisi nella coppia a causa di un presunto tradimento.

Le parole di Bruna sui social

In un post condiviso nelle sue storie Instagram, Bruna ha scritto: "Sono sempre stata molto coinvolta nelle mie cose, preferisco chiarire che non ho una relazione da un po'". Poi ha agigunto: "Non credere a tutto ciò che appare là fuori. Ho molto amore per lui e tutta la sua famiglia". I rumors riguardanti una rottura della coppia circolavano già dopo più di un anno di relazione. Un mese fa circa Neymar ha partecipato ad una cena con Gabriel Medina, e i più attenti hanno notato che non portava l'anello di fidanzamento che condivideva con Bruna. Su Extra Online è stato lanciata l'indiscrezione secondo cui la modella avrebbe scoperto un presunto tradimento e pare che sia stato proprio questo a determinare la rottura.