Ryan Reynolds: "Il calcio è un veleno legale e una corsa infernale"

Ryan Reynolds è tornato a far parlare di sé non per le sue performance al cinema, ma per la sua squadra di calcio, il Wrexham AFC (che gareggia nella quinta divisione inglese National League), acquistata nel 2020 insieme al collega e attore Rob McElhenney. I fan dell'attore canadese avevano accolto con grande entusiasmo il suo arrivo, ad attestarlo il fatto che da allora il numero di abbonamenti e vendite di magliette si è moltiplicato. E il suo stadio, è già frequentato da più di 10.000 spettatori.

La nuova realtà della squadra gallesa è stata oggetto di un documentario di FX, sussidiaria della Disney , Welcome To Wrexham , in cui entrambi i pnuovi proprietari raccontano l'avventura di cambiare il grande schermo per un altro spettacolo così diverso. "Se tutto all'improvviso va in pezzi, si spera che tra 25 anni saremo in Premier League", ha raccontato Reynolds nel documentario, come rivelato dal The Sun. "Amiamo lo sport. Amiamo raccontare storie attraverso lo sport. Devi gestirlo come un business, ma nella maggior parte dei casi è un business in cui devi realizzare un profitto", ha proseguito il canadese, che ha sborsato più di due milioni di euro nel progetto a cui ha deciso di aderire per una questione molto personale .

Il racconto di Ryan Reynolds

“L'area principale della vita in cui ho ricevuto più supporto da mio padre è stata quando era bravo negli sport. Quindi ho praticato sport ben oltre il punto in cui ero davvero motivato a farlo solo per ottenere il loro buy-in. Mio padre è morto da anni, ma queste cose non vanno via”, ha precisato l'attore. Se da un alto c'è il desiderio di portare la squadra a livello mondiale, dall'altro si ci è scontrati contro l'amara realtà. "È una storia di sfavoriti , ed è una storia che amo. Molti di loro rischiano la vita. Non hanno quei contratti della Premier League su cui fare affidamento in modo che possano ritirarsi domani", ha affermato il canadese.

Il calcio: amore e ossessione

Poi ha concluso dicendo: "Sono proprietario di una squadra di calcio da poco tempo. Ma finora l'ho trovato molto dispendioso in termini di tempo, emotivamente drenante, finanziariamente stupido e totalmente avvincente. Ora sono ossessionato da Wrexham. Ammetto che all'inizio non ero scettico, ma non ero così agganciato come lo sono ora. Una parte di me vorrebbe non aver trovato il calcio, lo sento come un veleno legale . La mia gioia vive e muore il sabato quando il club gioca. Cerco di non essere completamente coinvolto in esso, ma sento che mi mastica gli organi e li sputa fuori ogni settimana, che vinca o perda. È una corsa infernale".