Vieri: "Messi più forte di Maradona. Le donne? Ecco cosa ho capito"

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Bobo Vieri ha parlato di calcio, padel e donne. "Con Coco sono cambiato. Ero appena uscito da un’altra relazione, abitavo a Miami, mi sono detto: Bobo hai 44 anni, stai da solo, divertiti un po’, vai a vivere con due o tre amiche. Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic", ha dichiarato parlando della moglie Costanza Caracciolo, sposata in gran segreto a marzo 2019, in Comune e alla presenza di due soli testimoni.

Il rapporto con Costanza Caracciolo "Prima non ero pronto. Con Coco è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Ci siamo trovati e dopo tre mesi abbiamo deciso di fare un figlio. Cinque anni più tardi, eccoci qui", ha spiegato Christian Vieri, che per anni è stato un playboy. Poi ha messo la testa a posto: "Sono maturato. È difficile spiegare come ci si accorge di essere pronti per una relazione fissa e i figli. Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. Men che meno di programmare: io sono negato per la programmazione, devo vivere il daily . In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella".

Vieri dice no al terzo figlio Bobo Vieri ha ribadito che la vita da latin lover è definitivamente archiviata. L'ex calciatore è pazzo della moglie Costanza Caracciolo e delle figlie Stella e Isabel, che hanno rispettivamente 3 e 2 anni. La coppia non ha alcuna intenzione di allargare la famiglia. "Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così", ha affermato l'ex attaccante. La passione per il padel Nella nuova vita di Bobo Vieri tanto spazio per la famiglia ma pure per il padel. "Il tennis richiede tecnica, il padel no. Noi calciatori che abbiamo corso per vent’anni, appena smettiamo mettiamo su peso. Jogging? Per carità. Palestra? Che noia. Il padel, invece, è una sfida che ci prende la testa. Ti diverti e sudi. - ha spiegato Vieri - Ronaldo è venuto da Ibiza a Formentera per giocare con noi: le mogli fuori a cena e noi in campo dalle dieci e mezza a mezzanotte, come degli scemi. Insulti, offese, gente che prende l’aereo per non saltare la partita... Un rimbambimento collettivo totale!".