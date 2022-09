Georgina Rodriguez a Venezia 79, Lady Ronaldo abbaglia con il look in omaggio a Audrey Hepburn

Ogni volta che Georgina Rodriguez sfila su un red carpet, il mondo si paralizza e gli occhi sono puntati solo su Lady Ronaldo . Stilosa ed iconica più che mai, la compagna del calciatore del Manchester United ha fatto la sua sfilata sul tappeto rosso a Venezia 79 con un outfit in omaggio a Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Immagine che infatti ha anche condiviso in una sua recente Instagram stories.

Il look di Georgina per Venezia 79

Per la Mostra del Cinema, l'influencer ha cambiato pure il suo look, optando per un'acconciatura con frangetta davanti, che la fa somigliare molto alla diva di Hollywood. Geo ha scelto un abito di raso nero con un collo all'americana di Genny, il cui valore di aggira intorno ai millecento euro. Un outfit che si abbina perfettamente alle catene e cavigliere cha ha indossato ai piedi. Ad impreziosire l'outfit un maxicollo rigido in oro di Pasquale Bruni. Lo chignon è stata opera di Jesus de Paula, che rievoca non solo la Hepburn ma anche uno stile che trionfava nella vecchia Hollywood. A curare il make up è stata invece Charlotte Tilbury.