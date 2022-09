Giggs, nuovo processo per le accuse di violenza domestica

Sarà processato di nuovo l'anno prossimo l'ex leggenda del Manchester United Ryan Giggs, denunciato dalla ex compagna per violenza domestica, dopo che nel procedimento che lo vedeva imputato, da poco conclusosi, la giuria era stata sciolta per non essere riuscita ad emettere alcun verdetto. L'ex ct del Galles - accusato di aver deliberatamente dato una testata alla sua ex fidanzata Kate Greville e una gomitata in faccia alla sorella minore di lei durante una lite - dovrà restare a lungo in libertà vigilata, dato che a causa dell'arretrato nei tribunali del Regno Unito la nuova data del processo è stata fissata per il 31 luglio 2023. Giggs si è sempre dichiarato non colpevole delle accuse, relative ai fatti accaduti durante un'accesa discussione in casa il 1 novembre 2020, quando la polizia lo mise in stato di arresto per poi rilasciarlo. Per affrontare il processo, l'ex stella del Manchester si è dimesso dalla panchina del Galles per non turbare la preparazione della squadra ai Mondiali in Qatar.