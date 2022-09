Messi fa arrabbiare gli ambientalisti: tutta colpa del jet privato!

Leo Messi al centro della polemica in Francia. Tutta colpa del suo jet privato, che secondo gli ambientali è utilizzato in maniera sproposita e senza alcun rispetto per l'ambiente. Stando a quanto riporta l'Ong Attac il velivolo del calciatore ha effettuato ben 52 voli solo tra giugno ed agosto. Tutto per un totale di 1.502 tonnellate di CO2 (anidride carbonica). Un numero che un singolo cittadino francese, secondo le stime, riuscirebbe a raggiungere in 150 anni. In Francia, così come nel resto d'Europa, il tema della crisi energetica è molto sentito e la maggior parte delle persone è stufa del menefreghismo dei ricchi e famosi.

Il jet privato di Messi Solo nella prima settimana di settembre l'areo ha viaggiato da Figari, in Corsica, a Valencia, da lì a Buenos Aires e dalla capitale dell'Argentina a Jacksonville, in Florida, Stati Uniti. Tra l'altro Messi e la moglie Antonela Roccuzzo non usano il jet solo per scopi personali ma spesso lo prestano ad amici e parenti o lo affittanno. Di recente, ad esempio, Luis Suarez ha usato l'aereo della Pulce per recarsi a Montevideo, in Uruguay, per firmare con il Nacional.