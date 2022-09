Hernan Crespo, il messaggio romantico per la nuova compagna di 18 anni più giovane

Hernan Crespo è tornato a far notizia stavolta non per la scelta di continuare la sua carriera di allenatore in Qatar per gestire i destini dell'Al-Duhail Sc, ma per alcune novità riguardanti la sua sfera sentimentale. Vadanito ha sorpreso tutti prensentando la sua nuova compagna di 18 anni più giovane. L'ex attaccante e Antonella Silguero avrebbero una relazione dallo scorso maggio.