La confessione di Chiara Nasti: "Povero Mattia Zaccagni!"

Chiara Nasti è tornata a rispondere alle domande dei suoi follower, svelando nuovi retroscena sulla gravidanza e sul rapporto con Mattia Zaccagni. "Come ho vissuto la gravidanza? È stata voluta però gli ormoni...Mi hanno proprio uccisa mentalmente, poverino Mattia!", ha fatto sapere l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi per poi aggiungere: "Per i primi quattro mesi sono stata isterica, non so Mattia come abbia fatto! Poi dopo benissimo!". L'influencer e imprenditrice napoletana, che si è trasferita a Roma per amore, ha confidato di aver accumulato cinque chili in più nell'ultimo periodo e di non aver paura del futuro: "Sono inesperta visto che è il primo figlio ma mi sento assolutamente all'altezza!".