Selvaggia Roma e Luca Teti hanno perso la figlia che aspettavano

Doloroso annuncio di Selvaggia Roma su Instagram. L'ex concorrente di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip ha svelato di aver avuto un aborto spontaneo. L'influencer e modella aspettava una bambina dal compagno, il giocatore del Pomezia Calcio Luca Teti . "Il cuore della nostra piccola non batteva più, mi tengo stretto il mio dolore. È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore non batteva più. Vi prego di rispettarci", ha scritto la 33enne.

L'aborto di Selvaggia Roma

Qualche giorno prima Selvaggia Roma aveva confessato di essere molto preoccupata per un’infezione che l’ha colpita durante questi primi mesi di gravidanza: il citomegalovirus, un virus molto comune che in genere si presenta in forma asintomatica, ma che può avere ripercussioni più gravi se contratto da una donna in dolce attesa. Per l'ex gieffina sarebbe stata la prima figlia mentre Luca Teti è già padre di un bambino nato da una precedente relazione. La soubrette e il calciatore fanno coppia fissa da circa un anno.