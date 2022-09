Icardi dice basta: tutta la verità sulla separazione da Wanda Nara

Approfittando di un momento di pausa Mauro Icardi ha deciso di rispondere su Instagram a qualche domanda dei follower. Non è mancata quella sulla crisi con Wanda Nara: da mesi si parla di una separazione tra il nuovo calciatore del Galatasary e la moglie-agente. Stanco dei numerosi gossip l'attaccante ha detto basta una volta per tutte: "Come mi è stato già chiesto mille volte, chiariamo subito... No! Non siamo separati. Lei sta finendo un impegno lavorativo in Argentina e tra pochi giorni tornerà a casa, manca molto sia a me sia ai bambini".