Wanda Nara con L-Gante dopo l'addio a Icardi: il post che fa rumore

Wanda Nara dopo l'annuncio ufficiale della separazione da Mauro Icardi è tornata a far notizia per un recente post su Instagram, dove la si vede al fianco di L-Gante durante uno shooting fotografico per la linea sportiva dell'imprenditrice. Un post che sta facendo discutere e sta ulteriorimente alimentando le voci sui due.

Wanda e L-Gante insieme su Ig

Nel video in bianco e nero condiviso sia dalla manager che dal cantante, si vedono i due posare in abiti identici. "In arrivo il 2022-2023", si legge come didascalia. Elian Valenzuela ha commentato il post della Nara scrivendo: "Hai rotto wacha". Parole a cui la Nara ha replicato scrivento: "Grazie re". Wanda e L-Gante hanno quindi fatto il primo passo per una relazione commerciale, tra le tante voci che invece vogliono tra i due un flirt romantico.