Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono in attesa del secondo figlio

Nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno annunciato che presto diventeranno genitori bis. Il figlio dell'ex vice di Roberto Mancini all'Inter e al Manchester City e l'ex tronista di Uomini e Donne hannno scelto di condividere la loro felicità con un un post su Instagram dove si legge: "Più che felici, presto in 4". Parole a corredo di uno scatto in cui si vede l'ex Miss Italia in piedi mentre il compagno (con la figlia sulle spalle) le bacia il pancino. La coppia ha avuto nel 2020 a Miami la primogenita Arya. La reazione dei fan non si è fatta attendere, infatti in migliaia stanno congratulando con la coppia.