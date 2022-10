Icardi non molla: l'ultimo gesto romantico per Wanda Nara

Mauro Icardi non si arrende. Nonostante l'annuncio della separazione da parte di Wanda Nara il nuovo giocatore del Galatasaray è più determinato che mai a sistemare la situazione e a ritrovare armonia e complicità. Dopo l'incontro con la moglie in Argentina l'attaccante ha commentato romanticamente su Instagram una foto di Wanda. “Sempre splendente, di quella bellezza radiosa. Sembra che la sorpresa del fine settimana ti abbia fatto bene. Una settimana di fatica e per continuare a brillare con tutto. Ti amo", ha scritto riferendosi alla fine del programma argentino che la Nara sta girando in queste settimane a Buenos Aires. Appena terminato il lavoro l'imprenditrice dovrebbe tornare in Turchia: pare che abbia scelto di vivere a Istanbul nonostante la rottura con il marito. A meno che non cambi idea...