Allegri innamorato: la love story con la fidanzata Nina continua

Continua la storia d'amore tra Massimiliano Allegri e Nina Lange Barresi. Pizzicati per la prima volta la scorsa estate, i due sono stati beccati di nuovo dai paparazzi. Questa volta per le vie del centro di Torino, sorridenti mentre passeggiano mano nella mano. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Della nuova fiamma di Allegri si sa molto poco: Nina è la proprietaria di una società di consulenza manageriale e vive in Svizzera, a Lugano.

La fine con Ambra Angiolini

Un anno fa l'annuncio della rottura tra Allegri e Ambra Angiolini: i due si sono amati per cinque anni e a un passo dalla convivenza si sono detti addio. Pare per un tradimento, mai confermato, del tecnico bianconero. Max non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito mentre l'ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato ad X Factor, dove ricorpre il ruolo di giurata, di aver affrontato un lungo percorso di terapia per dimenticare questo rapporto.