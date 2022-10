Giallo sull'ex Lazio Murgia: "Lascia sola la fidanzata incinta"

Alessandro Murgia al centro della bufera. Il centrocampista della Spal, cresciuto nelle giovanili della Lazio, avrebbe lasciato la fidanzata incinta. Lei è Vittoria Deganello , influencer conosciuta ai più per aver corteggiato l'ex tronista Mattia Marciano a Uomini e Donne . La relazione tra i due aveva fatto chiacchierare parecchio qualche mese fa: pare che per Vittoria il calciatore abbia lasciato la compagna storica Eleonora Mazzarini e due figli (di cui uno nato da poco). Una storia d'amore giudicata da molti scandalosa e finita nel giro di poco tempo tanto che solo qualche settimana fa la Deganello, via Instagram, ha annunciato la rottura. Poi è arrivato il colpo di scena...

Vittoria Deganello è incinta di Murgia

Vittoria Deganello ha postato su Instagram il video di un'ecografia: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta. "Sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo. Io e te... ti amo", ha scritto la giovane senza però menzionare il padre del bebè. Nel filmato è impossibile non notare le date: la prima visita dal ginecologo è avvenuta lo scorso luglio, quando Vittoria era ancora legata a Murgia, mentre l'ultima risale a pochi giorni fa. I follower hanno chiesto subito spiegazioni ma la Deganello ha preferito evitare tutte le domande sul padre del bebè in arrivo. Lo sportivo, invece, ha chiuso il suo account Instagram, molto probabilmente perché sommerso da critiche e commenti negativi. Per molti utenti sarebbe scappato via lasciando sola la sua ormai ex fidanzata. Ad oggi non è chiaro quali siano i rapporti tra Murgia e Vittoria ma il post della Deganello sembra piuttosto chiaro...

Chi è Vittoria Deganello

Classe 1994, nata e cresciuta a Verona, Vittoria Deganello è diventata popolare grazie a Uomini e Donne. È stata corteggiatrice e scelta dell'ex tronista Mattia Marciano ma il rapporto non ha retto lontano dalle telecamere. Negli ultimi anni si è parlato di alcuni flirt mai confermati: uno con Giordano Mazzocchi, altro ex protagonista del programma di Maria De FIlippi, e un altro con Nicolò Zaniolo.