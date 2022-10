"Adriano o Vieri, chi ha trom***o di più?", l'Imperatore risponde a Emigratis

Adriano l'Imperatore è tornato in tv, protagonista dell'ultima puntata di Emigratis-La resa dei conti su Canale 5. L'ex calciatore è stato raggiunto da Pio e Amedeo in Brasile, a San Paolo. L'ex attaccante ha ammesso di essere felice oggi e di avere ancora importanti collaborazioni nel mondo della pubblicità. "Volevo essere felice con me stesso, per questo ho fatto tutto quello che ho fatto - ha detto ricordando i suoi anni più bui legati all'alcolismo e alla depressione - La morte di mio padre mi ha tolto la voglia di giocare".