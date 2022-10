Pippo Inzaghi, secondo figlio in arrivo: scelto già il nome

Con un dolcissimo post su Instagram Pippo Inzaghi (49 anni) e la compagna Angela Robusti (33) hanno annunciato l'arrivo del secondo figlio. Anzi figlia: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi organizzatrice di eventi, è in attesa di una bambina. Solo un anno fa, proprio il 24 ottobre, la nascita del primogenito Edoardo. Lady Inzaghi è già al quinto mese di gravidanza. Il parto è dunque previsto per i primi mesi del 2023. La piccola in arrivo si chiamerà Emilia.