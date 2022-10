Gattuso schiaffeggiato con una piadina in tv: "Scudetto? Merita il Napoli"

Rino Gattuso protagonista a Le Iene. L'ex calciatore, oggi allenatore del Valencia, è stato raggiunto da Stefano Corti per una Tortilla Challenge, la nuova moda che sta spopolando su Tik Tok e che prevede di prendersi a schiaffi con una tortilla, la celebre sfoglia messicana simile alla nostra piadina. Prendendo spunto dal recente schiaffo che Ringhio ha dato al portiere della sua squadra, l'inviato del programma di Italia Uno l'ha invitato a prendersi a schiaffi in questo modo: sfida subito accettata da Gattuso, che non si è di certo tirato indietro. Prima però una breve intervista nella quale si è parlato di calcio, di Serie A e di Mondiali.

Le parole di Gattuso a Le Iene "In Spagna si sta molto bene, mi diverto", ha fatto sapere Rino Gattuso a Le Iene. "Differenze tra campionato italiano e spagnolo? No, io penso che il calcio sia difficile in tutte le Nazioni. Qua mi diverto, sto bene", ha aggiunto. Sulla Serie A, che continua a seguire da lontano, l'ex giocatore ha dichiarato: "Scudetto? Spero vinca il Napoli, penso che dopo tantissimi anni, anche per come sta giocando, in questo momento se lo merita". Sui Mondiali 2022 e la mancata qualificazione dell'Italia ha invece affermato: "Siamo stati sfortunati. Sbagliare due rigori contro la Svizzera... un po' di sfortuna c'è stata".