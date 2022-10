Sorpresa Ghoulam: l'ex Napoli si dà al basket

Che fine ha fatto Ghoulam? In attesa di un nuovo contratto, l'ex Napoli si dà al basket

E, proprio a questo proposito, Ghoulam si trova negli Stati Uniti d'America, in cui il calcio si traduce in Major League Soccer. Tuttavia Faouzi si sta cimentando in un altro sport, seguitissimo negli States, il basket: dal suo profilo Instagram lo si vede infatti impegnato in qualche "tiro da tre" al Barclays Center di Brooklyn, a margine del match di Nba tra Brookly Nets e Dallas Mavericks, cavandosela peraltro egregiamente.