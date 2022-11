Totti e Noemi nella casa di Roma Nord, un dettaglio delle scarpe non è sfuggito ai social

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono pronti a cominciare la loro convivenza. La coppia ha trovato il loro nido d’amore in zona Roma Nord . Un attico e un superattico dotato di ogni confort in un condominio di lusso ad un passo dal centro città.

Il dettaglio sulle scarpe di Totti e Noemi

Lo scoop apparso sul settimanale Chi immortala la coppia in visita nel futuro appartamento. Ad accompagnarla c’erano anche Isabel (la figlia più piccola avuta da Totti con Ilary Blasi) e la figlia di Noemi (avuta dall’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci con il quale ha avuto anche un altro bambino). Ad incuriosire i lettori è stata un’immagine in particolare, quella che evidenzia come Totti, Noemi e la figlia di lei indossassero le stesse scarpe, le Nike Dunk Low. Di certo non una coincidenza ma un segnale chiaro di affiatamento. La nuova famiglia allargata è davvero pronta a cominciare una nuova vita insieme.