Mario Balotelli sposa la fidanzata Francesca? Spunta l'anello!

Fiori d'arancio in vista per Mario Balotelli. L'attaccante ha condiviso su Instagram una dolce dedica d'amore, con un indizio particolare, per la fidanzata Francesca Monti. Nella storia il giocatore inquadra la ragazza mentre fa una passeggiata in bicicletta e accompagna la scena con la canzone dei Coldplay Paradise e parole al miele: "La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre”.