Ronaldo esagerato: anello di fidanzamento a Georgina! Il costo è pazzesco

Non è passata inosservata Georgina Rodriguez durante la partita tra Portogallo e Svizzera. La compagna di Cristiano Ronaldo si è presentata allo stadio con un look scintillante, tra bracciali e orologi di lusso, che ha catturato l'attenzione dei tifosi e non. A colpire soprattutto l'anello di fidanzamento che ha di recente ricevuto dal calciatore. Un anello con diamante Cartier da 600mila sterline (oltre 696mila euro), tempestato di diamanti e con un grande zaffiro. Per ora, però, una data di matrimonio non è stata ancora stabilita.