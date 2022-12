Militao, l'accusa della ex è gravissima: "Quando ero incinta..."

Le vicende private di Eder Militao, difensore del Real Madrid al Mondiale in Qatar con il Brasile, continuano a riempire le pagine di gossip e a far discutere. La sua ex fidanzata, nonché madre di sua figlia, Karoline Lima, ha rivelato che il difensore brasiliano l'ha tradita mentre era incinta. Con chi? Tiffany Alvares, con cui Militao aveva una storia nel 2019 prima di incontrare Karoline. Insomma, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma mentre il calciatore aspettava di diventare papà e Karoline ha deciso di raccontare tutto, travolgendo di nuovo nello scandalo il giocatore del Real.