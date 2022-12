Robbie Williams e il flop dell’Inghilterra: ha cantato la canzone sbagliata

Williams è stato infatti ospite nel ritiro dell' I nghilterra nella giornata di mercoledì, pochi giorni prima della sfida con la Francia , esibendosi n un concerto a bordo piscina nell'hotel della squadra, dove ha cantato in duetto con diversi giocatori. Ma l'ex cantante dei Take That ha ammesso di aver sbagliato a cantare l'iconica canzone ' Three Lions (Football's Coming Home ) ' dei The Lightning Seeds, Frank Skinner e David Baddiel .

Robbie Williams e la gaffe canora

In una chiacchierata con l'ex portiere dell'Inghilterra e dell'Arsenal David Seaman nel suo podcast 'Seaman Says', Williams ha spiegato come è andata la serata, sottolineando il rammarico per aver sbagliato canzone. L'idea era quella di iniziare la serata con i giocatori dell'Inghilterra sulle note della celebre 'Three Lions' ma il distratto cantante ha ammesso l'errore: "Ho iniziato in realtà con Sweet Caroline", ha dichiarato il 48enne cantante nativo di Stoke-on-Trent. "Ma poi ho iniziato a cantarla e mi sono fermato e ho mandato un messaggio a Harry Maguire dicendo: 'Chi pensa di essere un cantante in campo?' e lui mi ha risposto: 'In realtà il migliore è James Maddison. Così ho fatto cantare James Maddison con me e a loro è piaciuto molto, è stato divertente e poi ho cantato Don't Look Back In Anger e poi Angels".