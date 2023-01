Fiori d'arancio per Boris Radunovic. Il portiere del Cagliari è convolato a nozze, a Palazzo Civico, con la compagna Ivana Martinovic. Alla cerimonia erano presenti pochissimi intimi. La coppia aspetta la loro prima figlia, Monika, che nascerà fra pochi mesi. Rimandata la festa di nozze per via degli impegni calcistici del giocatore.