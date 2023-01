Mbappé, la presunta fidanzata Rose Bertram si sfoga: "Danni enormi alla mia famiglia"

La nuova fidanzata di Kylian Mbappé non è Rose Bertram, l'ex compagna dell'ex calciatore Gregory Van der Wiel. Dopo che il gossip di una presunta liaison con il giocatore del Paris Saint-Germain ha fatto il giro del mondo, la modella belga ha deciso di fare chiarezza su Instagram. "Normalmente non rispondo a pettegolezzi o voci, ma c'è una linea che non dovrebbe mai essere oltrepassata. Nelle ultime settimane, le bugie su di me hanno causato enormi danni alla mia famiglia, a me e a tutti coloro che mi circondano - ha scritto in uno sfogo piuttosto duro - Il 2023 è iniziato per me con odio e cyberbullismo. Nulla di ciò che è stato detto o scritto è vero in alcun modo. La verità non può venire da uno sconosciuto che non sa nulla della mia vita e si nasconde dietro a uno schermo".