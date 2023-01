Ronaldo il Fenomeno si sposa per la quarta volta: dirà 'sì' a Celina Locks

Fiori d'arancio per Ronaldo il Fenomeno: l'ex fuoriclasse di Inter, Real Madrid e Milan tra le altre sarà presto sposo. L'annuncio è arrivato dalla compagna dell'asso brasiliano, Celina Locks, che ha pubblicato su Instagram una foto abbracciata al suo uomo, accompagnando il tutto con un messaggio inequivocabile e un anello ben in vista: "Ho detto sì", scrive Locks sul proprio profilo. Poi aggiunge: "Ti amerò per sempre", scrive la modella. Una dedica dolcissima alla quale Ronaldo non ha esistato a replicare: "Ti amo" è il commento dell'ex pallone d'oro, accompagnato da una raffica di cuori.