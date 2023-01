Piqué risponde a Shakira con un annuncio a sorpresa: Aguero scoppia in diretta

È ufficialmente guerra tra Piqué e Shakira dopo che la popstar ha pubblicato una canzone in cui attacca senza mezzi termini l'ex difensore del Barcellona e la sua nuova fidanzata, la 23enne Clara Chia Marti . "Hai scambiato un Rolex per un Casio", dice la cantante in una delle strofe riferendosi alla differenza tra lei e la nuova fiamma dell'ex giocatore. Piqué ha repllicato durante una diretta su Twitch nella quale ha lanciato il suo nuovo progetto sportivo, la Kings League , un torneo di calcio a 7.

Piqué, Shakira, Casio e...Aguero!

Approfittando della domanda del conduttore alla regia ("Quanti minuti mancano?"), Piqué ha detto: "Manca poco, lo so" e ha poi mostrato un orologio Casio, affermando: "Questo Casio è per la vita". Gerard ha aggiunto: "Casio è il nuovo sponsor del programma" e ha regalato orologi a tutti i presenti. Alcuni ospiti in studio non hanno subito capito le sue parole così con aria ironica Sergio Aguero in collegamento ha specificato: “Lo fa per la canzone di Shakira!”.