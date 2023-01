Dybala fa impazzire i tifosi e Oriana: spunta il commento piccante sui social

"Pasta italiana", così Paulo Dybala ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto che lo ritrae intentato a mangiare un gustosto piatto di spaghetti. Una foto che ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi. "In questa foto non c'è un difetto", ha scritto un fan mentre qualcuno ha azzardato un invito: "Vieni a casa mia che ti faccio una carbonara che non ti immagini". Non è passato inosservato il commento piccante della fidanzata Oriana Sabatini: "Che voglia di essere quegli spaghetti".