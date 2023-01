Ex Atletico Madrid si ferma per i selfie con i tifosi: la reazione della fidanzata è incredibile

MESSICO - Non male l'inizio del Toto Salvio in Messico con la maglia del Pumas UNAM. Per l'argentino ex Benfica e Atletico Madrid sono sei le reti messe a segno fin qui con la squadra che ha raccolto due vittorie nelle prime tre partite del Clausura. Dopo il recente successo per 4-1 contro il Club Leon, all'uscita dallo stadio Universitario Salvio è stato travolto dai fan in festa che volevano scattare una foto con lui. Non dello stesso parere evidentemente la fidanzata del giocatore, Sol Rinaldi, che ha cercato in tutti i modi di allontanare il proprio compagno prendendolo per la maglietta. "Potete andarvene? Toglietevi dai guai perchè vi butto le cuffie in testa. Andate via, andate via", la clamorosa reazione della fidanzata di Salvio.