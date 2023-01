Manifesti a Palermo: "Gli amanti della mia ex moglie", ci sono anche due calciatori

PALERMO - Un caso di stalking che rivela una storia incredibile. A Palermo sono stati appesi manifesti e volantini in via Sammartino che ritraggono gli amanti della ex moglie di un uomo. Le foto sono diventate subito virali in rete. Nel capoluogo siciliano, ovviamente, non si parla di altro. Tra i 15 presunti amanti della signora compaiono anche due ex calciatori del Palermo...

"Non è stato il mio ex marito": le parole della donna

Sono 15 gli amanti apparsi nei volantini in giro per la città. Accanto alle foto della donna e dell'uomo tradito, ci sono i volti anche di due ex calciatori del Palermo. Alla vista dei volantini, la gente di passaggio non ha fatto altro che ridere di questa vicenda che non ha comunque nulla di comico. Si tratta infatti di un caso di stalking che si protrae ormai da mesi. La donna in questione ha già provveduto a denunciare minacce e intimidazioni (come l'incendio di tre auto nel giro di sei mesi, l'ultima nello scorso mese di dicembre). Non è l'ex marito la mente di quei volantini, come rivela la stessa vittima: "Sono sicura che non sia lui la mente dietro quei manifesti e volantini. Non credo nemmeno che li abbia fatti affiggere".