Zalewski guarda Sanremo con la fidanzata: ecco cosa fanno sul divano

Tra i tanti telespettatori della prima puntata del Festival di Sanremo 2023 anche Nicola Zalewski. A farlo sapere la fidanzata del calciatore della Roma, la sensuale Nicol Luzardi. La ballerina ha postato una storia su Instagram in cui è seduta sul divano con il giocatore e guardano la kermesse musicale. Nel filmato si sente la voce di Ultimo, tra i 28 cantanti in gara, che presenta la sua canzone sul palco dell'Ariston e Zalewski e la sua Nicol che scherzano, fanno finta di litigare e poi si baciano. Una perfetta serata casalinga per una coppia sempre più complice e unita.